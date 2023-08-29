UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Molde'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Bu maçta her türlü galibiyet ve beraberlik, Cimbom'a yarayacak ve adını gruplara yazdıracak. Ayrıca Aslan gruplara kalması durumunda dev bir gelir de elde edecek. Teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte Galatasaray-Molde maçınnın muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Avrupa'da son yılların en kritik maçlarından birisine çıkacak. Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında bugün evinde Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Exxen'den yayınlanacak. Deplasmanda oynanan mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başaran Galatasaray, eşleşmeyi geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdıracak. Hem Türkiye'yi devler sahnesinde temsil edecek hem de en az 25 milyon euro'luk bir gelire kavuşacak.

AVRUPA'DA KÜKRÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 12'si Avrupa Ligi, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarıkırmızılılar, PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sezon da işler yolunda gidiyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynadı ve hiç yenilmedi. Bugün de Avrupa fatihi Galatasaray'dan tüm Türkiye yeni bir zafer bekliyor.

GOL SİLAHI MAURO ICARDI

Molde karşısında Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro İcardi olacak. Geçen sezon herkesi mest eden Arjantinli yıldız yeni sezona da hızlı başladı. Oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.

TORREIRA'NIN CEZASI BİTTİ

G.Saray'da kırmızı kart cezasını Molde ile Norveç'te oynanan ilk maçta tamamlayan Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Molde ile oynanacak rövanşta görev alabilecek. Buna karşılık Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

GRUPLARDA 17. KEZ

G.Saray, Molde karşısında yarın istediği sonucu alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Sarı-kırmızılı takım, 9 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

MARCINIAK YÖNETECEK

G.Saray ile Molde arasında oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. 42 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon Manchester City ve İnter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.

NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.

KAPALI GİŞE

G.Saray'ın Molde'yle oynayacağı karşılaşmada tribünler tamamen dolu olacak. Sarı-kırmızılı takıma maçlarda tam destek veren taraftarlar az sayıda çıkan biletleri de adeta kapıştı. Molde karşısında sahada futbolcular, tribünlerde ise taraftarlar şov yapacak.

GALATASARAY - MOLDE MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.

Molde: Karlstrom, Bjornbak, Breivik, Haugan, Ellingsen, Eikrem, Mannsverk, Bryhildsen, Knudtzon, Haugen, Eriksen.