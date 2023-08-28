Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunda 14 yabancı bulunduran Galatasaray'da gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Kiralama formülü masada
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray sağ bek bölgesine takviye yapmak istiyor. Takımda 14 yabancı bulunduran Cimbom, bir isimle yolları ayırmayı düşünürken milli yıldızı da transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların, sağ bek mevkisi için İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Zeki Çelik'i gündemine aldığı ortaya çıktı.
HEDEF KİRALIK ALINMASI
Cimbom, Serie A devinde üçüncü opsiyon durumuna düşen ve takımdan da ayrılmayı düşünen milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.