TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Kiralama formülü masada

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray sağ bek bölgesine takviye yapmak istiyor. Takımda 14 yabancı bulunduran Cimbom, bir isimle yolları ayırmayı düşünürken milli yıldızı da transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2023- 06:40