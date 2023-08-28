TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gençlik aşısı! Avrupa devleri de peşinde

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da rota orta saha. UEFA Şamypiyonlar Ligi'nde Molde engelini aşıp gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, başarılı bir sezon geçirmenin hesaplarını yapıyor. Kurmaylar, orta sahayı kuvvetlendirmek için transferde gençlik aşısı kullanacak. İşte Avrupa ekiplerinin yanı sıra Cimbom'un istediği yıldız adayı... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2023- 06:40