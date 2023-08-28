Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gençlik aşısı! Avrupa devleri de peşinde
Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da rota orta saha. UEFA Şamypiyonlar Ligi'nde Molde engelini aşıp gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, başarılı bir sezon geçirmenin hesaplarını yapıyor. Kurmaylar, orta sahayı kuvvetlendirmek için transferde gençlik aşısı kullanacak. İşte Avrupa ekiplerinin yanı sıra Cimbom'un istediği yıldız adayı... | Galatasaray haberleri
Kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendiren Cimbom, gençlik aşısı da vurmak istiyor.
Kurmaylar transferde vitesi yükseltti.