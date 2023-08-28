UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında salı günü Molde ile oynayacağı maça odaklanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray pusuya yattı! Anderson Talisca transferi an meselesi
Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündem Anderson Talisca. Aslan, Al Nassr'dan ayrılması beklenen yıldız oyuncu için pusuya yattı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Kadrosuna kattığı önemli yıldızlarla büyük ses getiren sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Hücum hattında taraftarı coşturacak bir hamle daha yapmak isteyen Cimbom gözünü Anderson Talisca'ya çevirdi.