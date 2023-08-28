UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Molde'yle oynanacak rövanş maçı öncesi Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Fredrik Midtsjö açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Güçlü bir takımları var. İlk maçta bunu gösterdiler. Elimizden geleni yapacağız. Avantajımız var. Kendimizi göstermemiz gerekiyor. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.

Olabildiğince çok iyi çalışmaya, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ben hazır olmaya çalışıyorum. Son sezon, şahsi olarak en iyi sezonum değildi ama hocama hazır olduğumu göstermeye, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok iyi oyuncularımız var, hocamız için de seçim yapmak kolay değil. Umarım takımıma katkı sağlamaya devam edebilirim.

"ESKİ BİR ROSENBORG'LU OLARAK..."

Benim için bu maçın ekstra özelliği var. Ben Rosenborg oyuncusuydum, Molde ile bir rekabet var. Benim için şahsi olarak da Molde'ye gol atmak keyif vericiydi. Eski bir Rosenborglu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemem. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması da ayrıca bir mutluluk.

Belli disiplinleri var, çok çalışıyorlar. Biz odaklanmış ve yüzde 100'ümüze verirsek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırız.