Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, UEFA Konferans Ligi play-off turu için Molde ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılılar mücadele için Norveç'e ulaştı.

İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Molde Havalimanı'na ulaştı. Kafileye ikinci başkan Metin Öztürk ve bazı yöneticiler de eşlik etti.

Kafileyi burada Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Barbaros Tuna Erdem karşıladı.

Havalimanına gelen bir grup sarı-kırmızılı taraftar da futbolculara ve teknik ekibe destek verdi. Taraftarlar, tezahüratlarla desteklediği futbolcularla fotoğraf çekildi ve forma imzalattı.

Bir taraftar, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye Galatasaray armasının bulunduğu boncuk işlemeli tablo hediye etti.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Baran Aksaka, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hamza Akman, Sergio Oliveira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.