TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Taraftarın beklediği ismi Galatasaray alıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezona iddialı bir kadro ile başladı. Yıldız transferler ile takımını güçlendiren yönetim, yeni futbolcu arayışına girdi. Uzun süredir Cimbom'un ilgisinin olduğu yıldız futbolcu için harekete geçildi. Transfer görüşmeleri başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2023- 10:15