Yeni sezon öncesi önemli isimleri kadrosuna dahil eden Galatasaray, transferde frene basmıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Taraftarın beklediği ismi Galatasaray alıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezona iddialı bir kadro ile başladı. Yıldız transferler ile takımını güçlendiren yönetim, yeni futbolcu arayışına girdi. Uzun süredir Cimbom'un ilgisinin olduğu yıldız futbolcu için harekete geçildi. Transfer görüşmeleri başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, orta saha hattına takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un derlediği habere göre; Aslan'la ilgili son iddia Fransız basınından geldi. L'Equipe'te yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Tanguy Ndombele için Tottenham'la görüşüyor.