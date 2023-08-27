Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a maestro geliyor! Ziyech transferde devrede
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da transferde hareketlilik başladı. Birçok oyuncuyla yapılan görüşmede Şampiyonlar Ligi guplarına kalma şartı isteyen oyuncuları beklemeye alan yönetim şimdi ilk maçında avantajıyla yeniden bu isimlerle masaya oturmaya başladı. Listenin ilk sırasında Hakim Ziyech'in de yakın arkadaşı olan yıldız orta saha var. İşte transfere dair son gelişmeler... Gs spor haberleri
Sarı-kırmızılılar play off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Galatasaray'a hayat veren golü ıcardi'nin pasında Midtsjo kaydetmişti.