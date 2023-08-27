TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a maestro geliyor! Ziyech transferde devrede

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da transferde hareketlilik başladı. Birçok oyuncuyla yapılan görüşmede Şampiyonlar Ligi guplarına kalma şartı isteyen oyuncuları beklemeye alan yönetim şimdi ilk maçında avantajıyla yeniden bu isimlerle masaya oturmaya başladı. Listenin ilk sırasında Hakim Ziyech'in de yakın arkadaşı olan yıldız orta saha var. İşte transfere dair son gelişmeler... Gs spor haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2023- 10:31