Geçtiğimiz sezon şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla rakiplerine gözdağı verdi.
GALATASARAY HABERİ - Tete transferinde flaş talep! Shakhtar Donetsk...
Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılılarda sezon en flaş transferlerinden olan Tete konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen yıldız oyuncu için kulüpten flaş bir talep geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Icardi, Zaha, Ziyech ve Angelino gibi dünyaca ünlü futbolcuları renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Tete oldu.
Cimbom, geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.