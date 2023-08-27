Galatasaray bir taraftan takviye için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan ise bazı ayrılıklar yaşanacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da beklenmedik gelişme! O isimle yollar ayrılabilir...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da yapılan Zaha, Tete, Kerem Demirbay ve Hakim Zİyech transferinin ardından o bölgedeki fazlalıkla nedeniyle bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom'da Oliveira, Dubois ve Midtsjö ile beraber sürpriz şekilde Mertens'le de yolların ayrılabileceği öğrenildi.
Galatasaray'da bu dört isimden en az ikisiyle yolların ayrılmasının planlandığı belirtildi.