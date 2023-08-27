Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray Sergio Ramos'ta ısrarcı! Bonuslarla ikna turları...
Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da gözler savunmaya çevrildi. Stoper bölgesine dikkat çeken bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin bir numaralı adayı Sergio Ramos. Cimbom, deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Kurmaylar, İspanyol oyuncunun istediği ücreti bonuslarla vermeyi düşünüyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Cimbom'un son olarak ise dünyaca ünlü yıldız stoper Sergio Ramos ile yakından ilgilendiği biliniyor.
Sabah'te yer alan habere göre Galatasaray'ın stoper hattına takviye için gündeminde olan Sergio Ramos ile temaslar hızlanıyor.