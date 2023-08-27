Türkiye'de sıkça konuşulan isimlerden birisi olan Anderson Talisca için Galatasaray'a güzel haberler geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Al Nassr'da flaş gelişme! Cimbom'a Anderson Talisca müjdesi
Birbirinden önemli takviyeler yapan Galatasaray, transferde dur durak bilmiyor. Sarı-kırmızılı takımın Anderson Talisca ile ilgilendiği bilinirken, Brezilyalı yıldızın kulübü Al Nassr'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.08.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Otavio'yu transfer eden Al Nassr'ın Antoine Griezmann ve Raphinha ikilisinden birini kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu.