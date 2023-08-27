TRANSFER HABERİ - Fransızlardan flaş iddia! Galatasaray'a 19'luk Marcao

Transfer harekatını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, savunmasını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sergio Ramos ile yakından ilgilendiren sarı-kırmızılı ekip için Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Cimbom yeni Marcao'sunu buldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2023- 06:40