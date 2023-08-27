Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapacak.
TRANSFER HABERİ - Dominguez gelmeye hazır! Ancak Galatasaray'ın gözü dünya yıldızında
Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak üzere olan sarı-kırmızılı ekip orta sahaya takviye yapacak. Cimbom, Bologna forması giyen Nicolas Dominguez ile prensipte anlaştı. Ancak Aslan'ın gözü dünya yıldızında. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmzılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile karşı karşıya geldi.
Cimbom, Norveç'teki mücadeleyi 3-2 kazandı ve büyük bir avantajın sahini oldu.