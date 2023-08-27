Galatasaray'ın geçen sezon AZ Alkmaar'dan renklerine bağladığı Fredrik Midtsjö'nün takımdan ayrılması bekleniyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fredrik Midtsjö Galatasaray'a şart koştu! Ayrılmak için...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, sürpriz transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Molde ile oynadığı maçta galibiyet golü atan Fredrik Midtsjö'de teklifler olurken; Norveçli oyuncu ayrılmak için şartını sundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.08.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre; İtalya ve İspanya'dan teklifler alan 30 yaşındaki futbolcunun, kiralık gitmek istemediği ortaya çıktı.
Türkiye'den Başakşehir, Pendik ve Samsunspor'un istediği merkez orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maçta oynayıp 1 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı.