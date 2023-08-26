G.Saray'ın dünya yıldızına teklifi...
Ramos'la yüz yüze görüşme! Kritik tarih belli oldu
26 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
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