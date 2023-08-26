Geçtiğimiz sezon ligi şampiyonluk ile tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından katılma hakkı elde etmişti.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan büyük hamle! Dünya yıldızına teklif yapıldı
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da transfer dönemi çok hızlı geçiyor. Birçok dünya yıldızını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeni yapacağı hamle ile herkesi şaşırtmayı düşünüyor. Cimbom, dünya yıldızına teklifini yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Devler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden temsilcimiz, play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 mağlup etmişti.
Sarı-kırmızılı ekip 3-2'lik galibiyetin rövanşını 29 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynayacak.