Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi için güçlü takviyeler yapma konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos Galatasaray'ın keyfini kaçırdı! Resmen dünyaları istedi
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray savunmaya takviye yapmak istiyor. Cimbom'un listesindeki ilk isim Sergio Ramos. İspanyol stopere taleplerini soran yönetimin gelen cevap ile keyfi kaçtı. İşte Ramos'un dudak uçuklatan istekleri... | Galatasaray haberleri
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi için güçlü takviyeler yapma konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Paris Saint-Germain'in dünya yıldızı Sergio Ramos gündeme geldi.
Yönetim, İspanyol stoper için girişimlerde bulundu.