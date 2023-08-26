Molde deplasmanında 3-2 kazanarak en büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi gruplarına dev bir adım atan Galatasaray'da artık tüm gözler Sergio Ramos'a çevrilmiş durumda.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sergio Ramos'la yüz yüze görüşme! Kritik tarih belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, her bölgede bir yıldız oyuncu barındırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım stoper mevkisinde ise Sergio Ramos'u gündemine almıştı. İspanyol stoper konusunda somut gelişmeler yaşanırken, kritik tarih belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı- Kırmızılılar yaklaşık 1 aydır transferi için temaslarda bulunduğu İspanyol yıldız konusunda geri sayıma geçmiş durumda.
SON NOKTAYI KOYACAKLAR
Yönetim şu anda tüm planlarını önümüzdeki hafta Sergio Ramos'la anlaşmak üzerine kuruyor.