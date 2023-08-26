Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde'yi eleyerek gruplara kalma planları yapan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Marco Verratti gelişmesi! Transfer oluyor mu?
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da son günlerde gündem de olan yıldız oyuncu Marco Verratti ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcunun kulübüyle masaya oturdu. Verratti Cimbom'a transfer olacak mı? İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız takviyeleriyle adından söz ettiren sarı-kırmızılılarda gözler stoper ve orta saha transferine çevrildi.
Cimbom, stoper bölgesi için son olarak PSG forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos ile görüşmelerini sürdürüyor.