Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'un yıldızına 3 talip birden!

Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılılarda, Molde karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik galibiyetin ardından moraller yükseldi. Yönetim transfer için gruplara kalmayı beklerken yabancı sayısını da azaltmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Buna göre Luyindama'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılırken bir ismin daha bu listeye eklenmesi bekleniyor. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 11:12