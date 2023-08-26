Galatasaray'da Molde zaferinin mutluluğu sürmeye devam ediyor.
Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'un yıldızına 3 talip birden!
Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılılarda, Molde karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik galibiyetin ardından moraller yükseldi. Yönetim transfer için gruplara kalmayı beklerken yabancı sayısını da azaltmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Buna göre Luyindama'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılırken bir ismin daha bu listeye eklenmesi bekleniyor. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da Molde zaferinin mutluluğu sürmeye devam ediyor.
Yönetim ise bununla birlikte transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda yönetim özellikle bazı yabancı oyuncularla da yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.