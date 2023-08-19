Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Maçın başından itibaren kendi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. Trabzonspor önemli bir takım ve kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları:

Üst üste maçlar oynuyoruz. 25 Temmuz'da başladık. Bu bazen bazı oyuncuların ve hocaların hoşuna gidiyor, bazılarının gitmiyor. 4 günlük ara oldu, 3 gün dinlendik. Fiziksel olarak hazırız. Mental anlamda da hazır duruma geliyoruz. Maçın başından itibaren kendi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. Angelino dışında geçen seneki kadro ile çıkıyoruz. Trabzonspor'un ilk hafta maçını izledik ve ona göre analiz yaptık. Trabzonspor önemli bir takım ve kazanmak istiyoruz.

Torreira, uzun süre yoktu. 2. kez kadroda yer alıyor. Hücum pozisyonu geçen seneden beri birbirini tanıyor. Ellerinden geleni yapacaklardır. İyi bir oyun sahaya koymak istiyoruz.