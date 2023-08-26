Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sofyan Amrabat için dünya devleriyle yarışta! Abisi transferi açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom, Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak istiyor. Bunun için orta saha mevkisine yoğunlaşan sarı-kırmızılılar radarına Sofyan Amrabat'ı aldı. Yıldız oyuncunun abisi transferi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Özellikle stoper ve orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde yeniden gaza bastı.
Stoper takviyesi yapmak isteyen yönetimin gündemindeki bir numaralı isimse Sergio Ramos...