Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile oynadıkları maçın 11'ine göre bordo-mavililer karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Emin Bayram ve Berkan Kutlu'nun yerine Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha ile Emin Bayram ise 21 kişilik kadroda bulunmuyor.

Galatasaray, Trabzonspor karşısına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu bekledi.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarları, Trabzonspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu önemli karşılaşmada takımlarını yanız bırakmadı ve stadı doldurdu. Taraftarlar, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırlarken, futbolcuları tek tek tribüne çağırdı.

Trabzonspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

