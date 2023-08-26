Galatasaray milli futbolcu Yunus Akgün'ün Championship ekiplerinden Leicester City'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre konusunda Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 Euro'dur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %15'i şirketimize ödenecektir." denildi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

İmza sonrası konuşan Yunus Akgün, "Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum. Sahaya çıkıp taraftarlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Kulüp ve buradaki personel tarafından karşılanma şeklim, hepsi dost canlısıydı ve doğru kararı verdiğim için çok mutluyum. Kulübüm için iyi şeyler yapmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve harika bir sezon geçirmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.