Galatasaray'da Sergio Ramos'un alternatifleri hazır! Transferde rota İngiltere

Orta sahanın dışında stoper bölgesini de güçlendirmek isteyen Galatasaray'da liste başı Sergio Ramos... İspanyol stopere yıllık 6 milyon Euro net maaş öneren Cimbom, buna karşın alternatiflerini de hazırladı. Sarı-kırmızılı takım deneyimli yıldızla anlaşamazsa rotayı İngiltere'ye çevirecek. İşte gündemdeki 2 isim... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 06:40