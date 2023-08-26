Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da Sergio Ramos'un alternatifleri hazır! Transferde rota İngiltere
Orta sahanın dışında stoper bölgesini de güçlendirmek isteyen Galatasaray'da liste başı Sergio Ramos... İspanyol stopere yıllık 6 milyon Euro net maaş öneren Cimbom, buna karşın alternatiflerini de hazırladı. Sarı-kırmızılı takım deneyimli yıldızla anlaşamazsa rotayı İngiltere'ye çevirecek. İşte gündemdeki 2 isim... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar takviyelere devam etmek istiyor.
Stoper hattına transfer isteyen Okan Buruk yönetime istediği isimlerin listesini sundu.