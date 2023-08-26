Flaş transfer iddiası! Galatasaray'a Fransız yıldız

Orta sahaya mutlak takviye yapacak Galatasaray için flaş bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi. Fransa Milli Takımı'nın eski oyuncusunun sarı-kırmızılılara gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 06:40