Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için transferde harekete geçti.
Flaş transfer iddiası! Galatasaray'a Fransız yıldız
Orta sahaya mutlak takviye yapacak Galatasaray için flaş bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi. Fransa Milli Takımı'nın eski oyuncusunun sarı-kırmızılılara gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Orta saha bölgesinde çeşitlilik isteyen Okan Buruk, yönetime önceliğini iletti.
Bu sezon 3 kulvarda yoğun maç trafiğini düşünen yönetim orta sahada alternatifli bir kadro kurmak istiyor.