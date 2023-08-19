Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Nicolas Dominguez savaşı! Bologna'dan iki takıma mesaj

Transfer döneminde Wilfried Zaha, Tete ve Fred isimlerinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez için bir süredir sarı-lacivertliler temaslarını sürdürse de, sarı-kırmızılılar da sürece dahil oldu. Çizme ekibi ise iki takıma da mesaj gönderdi. İşte son gelişmeler... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2023- 06:40