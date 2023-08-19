Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Nicolas Dominguez savaşı! Bologna'dan iki takıma mesaj
Transfer döneminde Wilfried Zaha, Tete ve Fred isimlerinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez için bir süredir sarı-lacivertliler temaslarını sürdürse de, sarı-kırmızılılar da sürece dahil oldu. Çizme ekibi ise iki takıma da mesaj gönderdi. İşte son gelişmeler... | Son dakika transfer haberleri
Orta sahaya takviye yapmak isteyen iki dev, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen 25 yaşındaki Nicolas Dominguez'in peşinde.
Takvim'in haberine göre; önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tangocu yıldız için Galatasaray'ın da oldukça istekli olduğu biliniyor.