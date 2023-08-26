Galatasaray'da transfer sezonunun çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer çalımı!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray yaz transfer dönemini çok hızlı geçiriyor. Trabzonspor ise geçtiğimiz sezona göre daha durağan bir dönem geçiyor. Durum böyleyken Fırtına atağa kalktı. Karadeniz temsilcisinden Cimbom'a transfer çalımı geliyor. (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Yıldız oyuncu arayışına devam eden Cimbom, radarına birkaç futbolcuyu aldı.
Sergio Ramos, Anderson Talisca gibi isimleri kadrosuna katmayı düşünen sarı-kırmızılılar alternatif yıldız isimlerede yöneliyor.