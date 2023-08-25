Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber geldi! Yıldız transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer döneminin flaş isimlerinden Galatasaray, sürpriz transferler yapmak istiyor. Bunun için Avrupa devlerinin kapısını çalan Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda gözler Norveç ekibiyle İstanbul'da oynanacak rövanş maçına çevrildi.
Şampiyonlar Ligi'ne artık sadece bir maç uzaklıkta kalan Cimbom'da transfer çalışmaları hızlandı.