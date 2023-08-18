Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye için harekete geçti.
TRANSFER HABERLERİ: Bologna'dan Nicolas Dominguez kararı! İşte Galatasaray'ın teklifi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselmeye hak kazanan ve bu turda Molde ile eşleşen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ilk gündem orta saha transferi olurken; Bologna forması giyen Nicolas Dominguez için harekete geçilmişti. Cimbom Arjantinli yıldız için ilk teklifini sundu. İşte Çizme ekibinin yanıtı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Hürriyet'te ye alan habere göre sarı kırmızılılar 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için İtalyan ekibine peşin ödeme kaydı ile 3 milyon euro kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu olarak da 7 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Bologna kulübü birçok talibi bulunan Nicolas Dominguez için Galatasaray'ın yaptığı bu teklifini reddetti.