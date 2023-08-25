Transfere tam gaz devam eden Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar Alpaslan Öztürk'le yolların ayrıldığını açıkladı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Alpaslan Öztürk ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" denildi.

Geçen sezonu kiralık olarak 1'inci Lig ekibi Eyüpspor'da tamamlayan Alpaslan Öztürk, toplamda 18 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.