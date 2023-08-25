Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Alpaslan Öztürk ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" denildi.
Geçen sezonu kiralık olarak 1'inci Lig ekibi Eyüpspor'da tamamlayan Alpaslan Öztürk, toplamda 18 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.
Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! 💛❤️ pic.twitter.com/Tl9zTaGetA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2023