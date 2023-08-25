TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın göz bebeğiydi Galatasaray alıyor! Bir transfer çalımı daha gerçekleşiyor

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın göz bebeğiydi Galatasaray alıyor! Bir transfer çalımı daha gerçekleşiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer sezonunun şampiyonlarından Cimbom bu ünvanını sezon sonunda lig şampiyonu olarak devam ettirmek istiyor. Buna göre hamleler yapan sarı-kırmızılılardan büyük hamle geliyor. Galatasaray, herkesin istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2023- 11:19