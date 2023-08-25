Galatasaray'da transfer dönemi hızlı geçiyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın göz bebeğiydi Galatasaray alıyor! Bir transfer çalımı daha gerçekleşiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer sezonunun şampiyonlarından Cimbom bu ünvanını sezon sonunda lig şampiyonu olarak devam ettirmek istiyor. Buna göre hamleler yapan sarı-kırmızılılardan büyük hamle geliyor. Galatasaray, herkesin istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Cimbom, durmak bilmiyor.
Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi oyuncuları kadrosuna katmasından dolayı sarı-kırmızılılar, dünya basınında adını çokça duyurdu.