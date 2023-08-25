GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Transfer bitme aşamasında! Dünya yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Çalımlarla geçen transfer sezonuna bir yenisi daha ekleniyor. Galatasaray bu sefer Beşiktaş'ın da girişimlerde bulunduğu dünya yıldızını kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2023- 11:41