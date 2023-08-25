Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da gündem transfer...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Transfer bitme aşamasında! Dünya yıldızı geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Çalımlarla geçen transfer sezonuna bir yenisi daha ekleniyor. Galatasaray bu sefer Beşiktaş'ın da girişimlerde bulunduğu dünya yıldızını kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu sezon da takıma kazandırdığı isimlerle büyük yankı uyandırdı.