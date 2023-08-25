Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray, transferde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'dan transferde sürpriz orta saha harekatı!
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray'da gözler orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi. Sarı-kırmızılıların adı birçok yıldız isimle geçerken, sürpriz bir futbolcu listeye eklendi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Hücum hattına dünyaca ünlü isimleri dahil eden sarı kırmızılarda Okan Buruk önceliğini savunma ve orta saha bölgesi olarak yönetime rapor sundu.
Stoper bölgesine Sergio Ramos'u dahil etmek isteyen Galatasaray kurmayları İspanyol oyuncu ile pazarlıklarını sürdürürken İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.