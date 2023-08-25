Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün, Championship ekiplerinden Leicester City ile transfer görüşmesi yapmak için İngiltere'ye gitti. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu futbolcusu Yunus Akgün, transfer görüşmeleri yaptığı İngiliz ekibi Leicester City için İngiltere'ye gitti.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'dan, İngiltere'ye gitti. Sosyal medya hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşan Yunus Akgün, "Yeni meydan okuma yükleniyor" notunu yazdı.

Akgün, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar 61 resmi maçta görev aldı ve 5 gol sevinci yaşadı. Bu sezon ise 5 resmi karşılaşmada oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.