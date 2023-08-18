Kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray, Hakim Ziyech transferinde de geri sayıma geçti.
TRANSFER HABERİ - Ziyech'ten Galatasaray'a haber geldi! Sağlık durum...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler Hakim Ziyech'e çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip yıldız futbolcu ile prensipte anlaştı. Kurmaylar, Faslı oyuncudan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray, Hakim Ziyech transferinde de geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuyla her konuda anlaştı.
30 yaşındaki yıldız detaylı sağlık kontrollerinden geçti.