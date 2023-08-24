Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.
Transferde flaş iddia! Galatasaray'a Sambacı kanat
Transferde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray, kanat bölgesini alternatifli hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar için sürpriz bir isim yazıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.08.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantin ekibi Estudiantes'te forma giyen Benjamin Rollheiser ile ilgilendiği öne sürülüyor.
23 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.