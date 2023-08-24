Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İspanya basınından Cimbom'a Sergio Ramos müjdesi! Galatasaray'ın yaptığı teklifi...
Stoper bölgesini güçlendirme kararı alan Galatasaray, son günlerde PSG ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'la temaslarını sıklaştırdı. İspanya basınından deneyimli stoperle ilgili bomba gibi bir iddia geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılırda son olarak gündeme gelen isim ise dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos.
Futbolcunun transfer durumuna dair son olarak İspanyol medyasından önemli gelişmeler aktarıldı.