UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde deplasmanına konuk oldu.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dev operasyon! Ramos ve Veratti derken...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılarda transferde ise Sergio Ramos ve Veratti isimleri geçerken gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
Cimbom'u galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midstjö kaydetti.