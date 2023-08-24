Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılarda transferde ise Sergio Ramos ve Veratti isimleri geçerken gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ