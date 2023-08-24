Salih Özcan'dan Galatasaray itirafı! Transfer...
Son dakika transfer haberleri: Adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe anılan Salih Özcan'dan transfere dair dikkat çeken sözler geldi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.08.2023- 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023- 16:36
İŞTE ÖZCAN'IN SÖZLERİ:
Teklif geldi. Bunun için menajerime arama geldi. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri.
Ama ben tamamen buradaki sezona odaklanmış durumdayım. Sözleşmemin bitmesine daha üç yıl var. Gelecek ne getirecek, göreceğiz.
Ama dediğim gibi, şu anda burada tamamen memnunum ve Borussia Dortmund'a odaklanmış durumdayım" dedi.