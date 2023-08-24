Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geldi.
Avrupa basını Mauro Icardi'yi konuşuyor! "Galatasaray'ı gruplara taşıdı"
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 mağlup etti. Müdadele, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Avrupa basını, Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.08.2023- 12:33
Deplasmanda 1-0 geriye düşen Aslan, son dakikalarda attığı golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantajlı skoru aldı.
Avrupa basını ise Galatasaray'ın galibiyetini böyle gördü...