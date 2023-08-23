UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Molde'ye konuk oldu ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda 1 gol, 1 asist yapan Mauro Icardi, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, "Güzel bir gol attım. Güzel de bir asist oldu. Buradaki tüm takımlar zor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Arjantinli yıldızın o sözleri:

Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Baktım kaleci öne çıkıyor, Midtsjö'ye attım ve golü attık. Buradaki tüm takımlar zor. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız.

Farklı şartlarda oynayınca, maçlar da farklı olabiliyor. Bugün iyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama bunlara da alışmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsak İstanbul'da da kendimizi göstereceğiz.

Galatasaraylı taraftarları çok seviyorum. Onlar da bana sevgiyle yaklaşıyor. Evimizde ve deplasmanda hep yanımızdalar. Ben de onların sevgisinin karşılığı olarak sürekli goller atmak istiyorum.