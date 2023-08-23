Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj sahibi oldu. Karşılaşmadan sonra sarı-kırmızılı ekipte Fredrik Midtsjö önemli açıklamalarda bulundu. İşte Midtsjö'nün sözleri... | Galatasaray haberleri

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj sahibi oldu. Karşılaşmadan sonra sarı-kırmızılı ekipte Fredrik Midtsjö önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MIDTSJÖ'NÜN SÖZLERİ:

Zor bir maçtı. Molde hazır bir şekilde sahaya çıktı. Şans bulup gol attılar. Kendi tarafımıza baktığımızda biz de şans bulduk ve gollerimizi attık.