UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Turu ilk maçında Galatasaray, çarşamba günü TSİ 22.00'de deplasmanda Norveç temsilcsi Molde ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i, 3. ön eleme turunda da Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek bu tura geldi. Molde ise 2. ön eleme turunda Finlandiya takımı HJK Helsinki'yi, 3. ön eleme turunda da Faroe Adaları'ndan Klaksvik'i eledi. Eşleşmesinin rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Molde'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçtan galip gelmek ve rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. İşte Molde-G.Saray maçı muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
MOLDE İLE İLK KEZ
Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele edecek. Molde ise daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaştı. Norveç ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı.
MOLDE'DE TANIDIK İSİM
Molde'de Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.