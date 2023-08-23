Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43. dakikasında Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın uyarısı ile hakem Anthony Taylor, golü iptal etti. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 22:49 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023- 22:58