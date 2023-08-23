Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43. dakikasında Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın uyarısı ile hakem Anthony Taylor, golü iptal etti. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 22:49 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023- 22:58
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43. dakikasında Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın uyarısı ile hakem Anthony Taylor, golü iptal etti.
İngiliz hakem, Dries Mertens'in golden önce rakibine faul yaptığını belirtti.
İŞTE VAR'DAN GELEN GÖRÜNTÜ:
Görüntüler Exxen'den alınmıştır.