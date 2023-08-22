Süper Lig'de yoluna devam eden ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Benjamin Rollheiser hamlesi!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın bonservisini almak için Norwich City ile bir süre görüşen Galatasaray, Kosovalı oyuncuyu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırmıştı. Rashica'nın siyah-beyazlı takıma imza atması sonrası alternatif isimlere yönelen Cimbom, Arjantinli oyuncu Benjamin Rollheiser'ı gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ligde yeni sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, 2. haftada Trabzonspor'u konuk etti.
Cimbom rakibini Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.