TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray atağa kalktı! Erden Timur çifte imza peşinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride kalan 2 haftada 4 puan toplayan sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Başkan Vekili Erden Timur bu noktada yaptığı oyuncu görüşmelerinde gruplarda yer alma kozunu kullanarak tekliflerini yeniliyor. Timur'un hedefinde ise hem stoper hem de orta saha takviyesi var. İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan yıldız isimler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 10:23