Trendyol Süper Lig'de ilk 2 maçta 4 puan toplayan Galatasaray'da şimdi gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray atağa kalktı! Erden Timur çifte imza peşinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride kalan 2 haftada 4 puan toplayan sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Başkan Vekili Erden Timur bu noktada yaptığı oyuncu görüşmelerinde gruplarda yer alma kozunu kullanarak tekliflerini yeniliyor. Timur'un hedefinde ise hem stoper hem de orta saha takviyesi var. İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan yıldız isimler... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılarda, Molde ile oynanacak karşılaşmalar kulüp kasası içinde oldukça büyük bir öneme sahip.
Başkan Dursun Özbek oyunculara bu karşılaşma öncesi prim müjdesi verdi.