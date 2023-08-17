Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2023- 20:39