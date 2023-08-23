Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan isimlerden Sergio Oliveira'ya Katar'dan talip var.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da kasa dolacak! Katar ekibi yıldız isme talip
Transfer harekanı sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibe Katar'dan önemli bir teklif geldi. Al-Sadd, Cimbom'un yıldız ismini istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Fotomaç'ın haberine göre Portekizli Teknik Direktör Bruno Pinheiro'nun çalıştırdığı Al-Sadd, Oliveira için Galatasaray'a 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.
Ayrıca Portekizli oyuncuya da yılda 3 milyon euro'dan 3 yıllık teklif yapıldığı iddia edildi.