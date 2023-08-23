Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da çok önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da Sergio Ramos heyecanı yaşanıyor.
Galatasaray Sergio Ramos'tan randevuyu aldı! Transferdeki tek şart...
Savunma hattına takviye yapacak olan Galatasaray'da gözler Sergio Ramos'a çevrildi. Deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı ekipte kurmaylar, randevu aldı. Cimbom, oyuncunun menajeri ile toplantı yapacak. İşte transferdeki tek şart... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılılar futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 10 stoperi arasında kabul edilen İspanyol yıldızın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI VAR!
Bonservisi elinde olan Sergio Ramos'un menajerliğini yapan kardeşi Rene'nin Galatasaray'la temasa geçti.