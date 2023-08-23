Galatasaray Sergio Ramos'tan randevuyu aldı! Transferdeki tek şart...

Savunma hattına takviye yapacak olan Galatasaray'da gözler Sergio Ramos'a çevrildi. Deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı ekipte kurmaylar, randevu aldı. Cimbom, oyuncunun menajeri ile toplantı yapacak. İşte transferdeki tek şart... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 06:40